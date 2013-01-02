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Yedinci Gemi Forum en son haberler: Yenilikler...

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> Sinema

Forum Başlıklar Yanıtlar Son İleti Bilgisi
New Posts Sinema Genel

Alt Odalar: Festivaller ve Ödüller, Şampiyon Filmler Kupası
Forum Yöneticileri: Editör		 186 5,983 Last Post Dec 29 2018, 11:38 PM
Başlık: Günün Menüsü
Gönderen: gündüzdoğanay
New Posts Film Tanıtımları ve Eleştiriler

Alt Odalar: Gelecek Filmler, Vizyondakiler, Arşiv
Forum Yöneticileri: Editör		 966 2,119 Last Post May 26 2017, 01:10 PM
Başlık: The Discovery (2017)
Gönderen: hasta
New Posts İnceleme

Alt Odalar: Türk Filmleri, Belgeseller, Akımlar ve Yönetmenler
Forum Yöneticileri: Editör		 296 602 Last Post Oct 14 2017, 01:02 AM
Başlık: Vittorio De Sica
Gönderen: Bob le Flambeur
New Posts Kült ve Klasikler

Forum Yöneticileri: Editör		 105 210 Last Post Jul 4 2013, 04:45 PM
Başlık: Tüm Zamanların En İyi Filmleri
Gönderen: winner13
New Posts Anime

Alt Odalar: Haberler
Forum Yöneticileri: Editör		 113 464 Last Post Mar 16 2017, 09:52 PM
Başlık: Anime tavsiyesi...
Gönderen: hasta
New Posts Dizi

Alt Odalar: Haberler, Gelmiş Geçmiş En İyi 10 Dizi, Yeni Sezon Dizileri
Forum Yöneticileri: Editör		 257 1,850 Last Post Jun 5 2021, 09:09 PM
Başlık: Mare Of Easttown
Gönderen: Barış K

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> De Facto

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New Posts Havadan Sudan

Alt Odalar: Anketler, Doğumgünü Kutlamaları
Forum Yöneticileri: Editör		 302 12,587 Last Post Feb 18 2021, 07:06 AM
Başlık: Zıbaramayanlar :)
Gönderen: Akturk
New Posts Müzik
Geçmişten günümüze her türlü müzik ve müzisyen hakkında paylaşmak istedikleriniz...
Alt Odalar: Film Müzikleri, Albümler, Şarkı Sözleri
Forum Yöneticileri: Editör		 122 1,329 Last Post Jun 9 2021, 11:12 PM
Başlık: Nostalji Geçidi
Gönderen: gündüzdoğanay
New Posts Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Ülkemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerini duyurup, görüşlerinizi ve etkinlik sonrası duygularınızı paylaşabilirsiniz.
Forum Yöneticileri: Editör		 74 251 Last Post Feb 5 2021, 05:37 PM
Başlık: Migros Tv Tiyatro Festivali
Gönderen: sezaigul
New Posts Edebiyat

Forum Yöneticileri: Editör		 29 514 Last Post Jan 22 2021, 11:39 PM
Başlık: Lordlar Kamarası
Gönderen: gündüzdoğanay

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> Altyazı Sahnesi

Forum Başlıklar Yanıtlar Son İleti Bilgisi
New Posts Film Çevirileri
Altyazı sanatına gönül verenlerin film çevirileri...
Forum Yöneticileri: Editör		 660 7,862 Last Post Jun 20 2021, 06:14 PM
Başlık: Brave New World (1998) - Ce...
Gönderen: Barış K
New Posts Dizi Çevirileri
Televizyon dizilerine ait "fark yaratan" çeviriler...
Forum Yöneticileri: Editör		 75 5,300 Last Post Sep 17 2017, 01:33 AM
Başlık: O.J.: Made in America (2016)
Gönderen: berkaysaygin
New Posts Anime Çevirileri
Animeye ve altyazıya gönül verenlerin paylaşım alanı...
Forum Yöneticileri: Editör		 104 1,879 Last Post Mar 5 2018, 09:42 PM
Başlık: Shin Seiki Evangelion (1995...
Gönderen: KayrabCebll
New Posts Yardım Masası
Altyazı ve çeviri konusuna temas eden her şey.
Forum Yöneticileri: Editör		 108 631 Last Post Feb 15 2016, 06:28 PM
Başlık: EBU STL dosya formatı hakkında
Gönderen: kirk
New Posts Çevirmenler ve Çevirileri
Yüreği çeviri sanatıyla atanların eserleri.
Forum Yöneticileri: Editör		 16 138 Last Post Jan 2 2013, 08:10 PM
Başlık: Robin'in Yeri
Gönderen: Barış K

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> Yönetim

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New Posts Haberler
Yedinci Gemi hakkında en son gelişmeler...
Forum Yöneticileri: Editör		 10 470 Apr 9 2020, 02:59 PM
Başlık: Korumalı Forum
Gönderen: hasta
New Posts İstek ve Öneriler
Site ve forum hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
Forum Yöneticileri: Editör		 21 616 Feb 18 2021, 07:09 AM
Başlık: Korumalı Forum
Gönderen: Akturk

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