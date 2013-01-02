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Yedinci Gemi Forum en son haberler: Yenilikler...
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|Sinema Genel
Alt Odalar: Festivaller ve Ödüller, Şampiyon Filmler Kupası
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|5,983
| Dec 29 2018, 11:38 PM
Başlık: Günün Menüsü
Gönderen: gündüzdoğanay
|Film Tanıtımları ve Eleştiriler
Alt Odalar: Gelecek Filmler, Vizyondakiler, Arşiv
Forum Yöneticileri: Editör
|966
|2,119
| May 26 2017, 01:10 PM
Başlık: The Discovery (2017)
Gönderen: hasta
|İnceleme
Alt Odalar: Türk Filmleri, Belgeseller, Akımlar ve Yönetmenler
Forum Yöneticileri: Editör
|296
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| Oct 14 2017, 01:02 AM
Başlık: Vittorio De Sica
Gönderen: Bob le Flambeur
|Kült ve Klasikler
Forum Yöneticileri: Editör
|105
|210
| Jul 4 2013, 04:45 PM
Başlık: Tüm Zamanların En İyi Filmleri
Gönderen: winner13
|Anime
Alt Odalar: Haberler
Forum Yöneticileri: Editör
|113
|464
| Mar 16 2017, 09:52 PM
Başlık: Anime tavsiyesi...
Gönderen: hasta
|Dizi
Alt Odalar: Haberler, Gelmiş Geçmiş En İyi 10 Dizi, Yeni Sezon Dizileri
Forum Yöneticileri: Editör
|257
|1,850
| Jun 5 2021, 09:09 PM
Başlık: Mare Of Easttown
Gönderen: Barış K
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|Son İleti Bilgisi
|Havadan Sudan
Alt Odalar: Anketler, Doğumgünü Kutlamaları
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|12,587
| Feb 18 2021, 07:06 AM
Başlık: Zıbaramayanlar :)
Gönderen: Akturk
|Müzik
Geçmişten günümüze her türlü müzik ve müzisyen hakkında paylaşmak istedikleriniz...
Alt Odalar: Film Müzikleri, Albümler, Şarkı Sözleri
Forum Yöneticileri: Editör
|122
|1,329
| Jun 9 2021, 11:12 PM
Başlık: Nostalji Geçidi
Gönderen: gündüzdoğanay
|Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Ülkemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerini duyurup, görüşlerinizi ve etkinlik sonrası duygularınızı paylaşabilirsiniz.
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| Feb 5 2021, 05:37 PM
Başlık: Migros Tv Tiyatro Festivali
Gönderen: sezaigul
|Edebiyat
Forum Yöneticileri: Editör
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| Jan 22 2021, 11:39 PM
Başlık: Lordlar Kamarası
Gönderen: gündüzdoğanay
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|Film Çevirileri
Altyazı sanatına gönül verenlerin film çevirileri...
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| Jun 20 2021, 06:14 PM
Başlık: Brave New World (1998) - Ce...
Gönderen: Barış K
|Dizi Çevirileri
Televizyon dizilerine ait "fark yaratan" çeviriler...
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| Sep 17 2017, 01:33 AM
Başlık: O.J.: Made in America (2016)
Gönderen: berkaysaygin
|Anime Çevirileri
Animeye ve altyazıya gönül verenlerin paylaşım alanı...
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| Mar 5 2018, 09:42 PM
Başlık: Shin Seiki Evangelion (1995...
Gönderen: KayrabCebll
|Yardım Masası
Altyazı ve çeviri konusuna temas eden her şey.
Forum Yöneticileri: Editör
|108
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| Feb 15 2016, 06:28 PM
Başlık: EBU STL dosya formatı hakkında
Gönderen: kirk
|Çevirmenler ve Çevirileri
Yüreği çeviri sanatıyla atanların eserleri.
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| Jan 2 2013, 08:10 PM
Başlık: Robin'in Yeri
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Yedinci Gemi hakkında en son gelişmeler...
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| Apr 9 2020, 02:59 PM
Başlık: Korumalı Forum
Gönderen: hasta
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| Feb 18 2021, 07:09 AM
Başlık: Korumalı Forum
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